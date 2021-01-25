О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеСитуация на Донбассе обострилась: боевики применили минометыОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, возле населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В пресс-центре отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. "Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в пресс-центре.

С начала этих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Ирина Погорелая