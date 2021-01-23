На Донбассе с начала текущих суток оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
Так, недалеко от Пивденного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Возле населенного пункта Гнутово они вели обстрелы из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Возле Водяного оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В пригороде Авдеевки вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.
По данным штаба, боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Также сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 36 взрывоопасных предметов.
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