Ситуация на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов, один украинский военный ранен

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

За минувшие сутки, 25 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие ОС ответили с помощью дежурных огневых средств и подавили вражескую активность.

По данным разведки, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Ранее бывший военный разведчик Андрей Рымарук спрогнозировал новое обострение на Донбассе.