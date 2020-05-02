С начала суток ситуация на Донбассе обострилась: ранен военный

Российско-оккупационные войска во время обстрелов применяют запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

На Донбассе с начала текущих суток оккупанты 13 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранение.

Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, с начала текущих суток российско-оккупационные войска продолжают сознательно нарушать Минские соглашения на линии боевого соприкосновения, обостряя обстановку минометными обстрелами.

"По имеющейся по состоянию на 12.00 информации, сегодня оккупанты уже 13 раз вели прицельные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, почти каждый раз применяя минометы различных калибров. Так, с полуночи вооруженные формирования РФ уже выпустили по позициям наших мужественных защитников 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра", - отметил Гуцуляк.

Читайте такжеРоссийские оккупанты 24 раза били из запрещенного Минском оружия, ранены трое бойцов

Также он добавил, что сегодня один украинский защитник получил ранение в результате прицельных вражеских обстрелов, потери оккупантов уточняются.

Представитель Минобороны отметил, что с начала текущих суток основная вражеская активность продолжает наблюдаться, как и в прошедшие сутки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В частности, по его словам, пять раз под вражескими минометными обстрелами по направлению от Золотого-5 находились украинские воины возле Хутора Вольного, трижды - в районе Орехово. Также 120-миллимпетровый миномет противник применял от оккупированного им населенного пункта Донецкий по защитникам Крымского.

Полковник также сообщил, что российско-оккупационные войска сопровождали минометные обстрелы в районах указанных населенных пунктов огнем из гранатометов различных систем.

Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь по направлению от шахты им. Гагарина с оккупированной Горловки.

"Защитники Украины противостояли сегодня вооруженным формирования РФ и на другом участке нашей обороны. Так, с 05.50 до 07.00 враг дважды вел огонь по защитникам Авдеевки. С направления от населенного пункта Каштановое оккупанты выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отметил Гуцуляк.

При этом, по его словам, украинские военные применяют в ответ на вражеские обстрелы штатные, не запрещенные к применению образцы вооружения.

Как сообщал УНИАН, 1 мая оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.