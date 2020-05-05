Командование боевиков активизировало подготовку к ротации передовых подразделений – разведка

В то же время, сроки проведения ротации могут быть перенесены из-за неудовлетворительного логистического обеспечения большинства подразделений, в том числе, из-за хищения медицинского имущества.

Командование боевиков на Донбассе активизировало подготовку к проведению очередной ротации своих передовых подразделений.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил, размещенной на сайте Минобороны.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск подготовки к проведению очередной ротации передовых подразделений. В частности, на базе первых мотострелковых батальонов соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что сроки проведения ротации могут быть перенесены, из-за неудовлетворительного логистического обеспечения большинства из указанных подразделений, в том числе, медицинским имуществом – из-за его хищения.

"Это явление приобрело такой масштаб, что выявленные факты нехватки медицинских защитных средств из российской "гуманитарной помощи" и их реализации через сеть местных аптек даже стали предметом служебного расследования", - отметили в Минобороны.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе из минометов обстреляли ряд позиций ООС, один военный получил ранения.