Украинские военные на Донбассе уничтожили двух оккупантов, троих ранили

В результате обстрелов российских наемников получил ранения боец ООС.

За прошедшие сутки, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Удерживая оборону, бойцы ООС дали достойный отпор вражеским подразделениям, после чего оккупационные подразделения прекратили свою активность.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военных возле Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окрестности населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Тарамчука и Каменки противник вел огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по позициям бойцов ООС неподалеку населенного пункта Попасная.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Как сообщал УНИАН, 5 мая вооруженные российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение и один - боевое травмирование.