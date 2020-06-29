Боевики из минометов обстреляли украинских военных на Донбассе, двое раненых

Эвакуационной техникой раненых доставили в военно-медицинское учреждение, их состояние удовлетворительное.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

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«Так, по позициям украинских защитников вблизи Крымского российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное», - отметили в штабе.

Также сообщается, что подразделения операции Объединенных сил для обороны использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ.

«Потери противника уточняются», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 28 июня вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Также оккупанты обстреляли населенный пункт Северное, вблизи Торецка, выпустив ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома.

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