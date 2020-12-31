В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений в Луганской области.

В течение минувших суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Авдеевки боевики несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

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На остальных участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

От начала текущих суток, 31 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе Старогнатовки.

Нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Ранее в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино и вблизи Донецкой фильтровальной станции. Всего за предыдущий отчетный период зафиксировано 299 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня, включая 10 взрывов неопределенного происхождения, к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 таких нарушения.

Всего с дня достижения договоренностях о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, ОБСЕ зафиксировала уже не менее 5 055 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: УНИАН