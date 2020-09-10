Сегодня боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, почему отменили "инспекцию" позиций ВСУ вблизи Шумов на ДонбассеОб этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30.

«С начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - отмечается в сводке.

Так, сегодня в 14.15 российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону позиций украинских бойцов в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

«Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина же в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки», - сказано в сводке.

В штабе ОС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Срыв перемирия на Донбассе и угрозы боевиков: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября заседание ТКГ произошло. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Сегодня, 10 сентября, в ОПГ заявили, что согласованного «одноразовой инспекции» в районе Шумов не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В Офисе президента указали, что по состоянию на утро сегодняшнего дня украинская сторона получила от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. В Офисе президента констатировали, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира.

Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

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Автор: Виктория Токарева