Боевики на Донбассе обстреляли Орехово и Авдеевку

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На протяжении 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств ОС пресекли вражеские обстрелы.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Авдеевки противник дважды открывал огонь. Сначала обстрелял опорные пункты ОС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а затем, в этом же месте, применил минометы калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Орехово враг задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

С начала сегодняшних суток потерь среди личного состава ОС нет.

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