Боевики на Донбассе обстреляли окрестности Каменки: разрушены два дома

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса.

Два дачных дома в населенном пункте Каменка (Ясиноватский район Донецкой области) существенно повреждены в результате артиллерийского обстрела, который вчера произвели боевики на Донбассе.

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Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов возле линии столкновения. Вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные строения в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровля", - говорится в сообщении.

В результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая боевики на Донбассе трижды обстреливали окрестности Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

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