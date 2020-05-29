С утра боевики из пулеметов обстреливали Богдановку

За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

В зоне боевых действий на Донбассе 28 мая боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. За предыдущие сутки никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя, Широкиного, Крымского и Богдановки. Украинские военные приняли меры для прекращения огня, после чего боевики отказались от дальнейшей активности.

С начала текущих суток, 29 мая, боевики неподалеку населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военные ООС подавили активность противника. Пока без потерь среди украинских военных.

Напомним, 27 мая боевики 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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