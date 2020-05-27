Минус один оккупант: в штабе рассказали, как силы ООС вчера заставляли врага соблюдать "тишину"

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. «Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага», – говорится в утренней сводке ООС.

Читайте такжеУкраинские военные показали, как доставляют листовки на оккупированный Донбасс (видео)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки агрессор в вечернее время вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность. По данным разведки, за прошедшие сутки наши воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта», – сообщили в штабе.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram