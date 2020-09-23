Оккупанты снова нарушили перемирие / REUTERS

В районе населенного пункта Водяное зафиксирован пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пересекли линию разграничения.

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Об этом говорится в вечернем сводке штаба ООС.

В штабе проинформировали, что с начала текущих суток, 23 сентября, зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

«В районе населенного пункта Водяное задокументировано пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов – типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4», которые пересекли линию разграничения», - сказано в сводке.

В штабе добавляют, что средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены.

В то же время нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.

Перемирие на Донбассе

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Автор: Надежда Пришляк