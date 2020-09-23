При этом на всех участках линии разграничения сохранялась тишина.

В районе населенного пункта Водяное зафиксирован пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пересекли линию разграничения.

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Об этом говорится в вечернем сводке штаба ООС.

В штабе проинформировали, что с начала текущих суток, 23 сентября, зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

«В районе населенного пункта Водяное задокументировано пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов – типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4», которые пересекли линию разграничения», - сказано в сводке.

В штабе добавляют, что средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены.

В то же время нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляли одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имели провокационную цель.

Однако 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

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Автор: Надежда Пришляк