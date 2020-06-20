Количество раненых сегодня бойцов ООС возросло

Вблизи Крымского был ранен еще один украинский военный.

Количество украинских защитников, которые получили ранения с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, возросло до трех.

Как сообщается на странице ООС в Facebook, сегодня, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.

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Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. «В результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери боевиков уточняются.

Как сообщал УНИАН, несколько часов назад сообщалось, что с начала суток на Донбассе ранены двое военных.

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