В штабе рассказали, как силы ООС сегодня заставляли оккупантов прекратить обстрелы: их потери уточняются

Оккупанты во время обстрелов применяли минометы калибра 82 мм.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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Так, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи возле Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

«Украинские подразделения такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются», - отметили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в пресс-центре.

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