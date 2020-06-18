В штабе рассказали, как силы ООС сегодня прекратили вражеские провокации: потери оккупантов уточняются

С начала суток потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Сегодня боевики вооруженных формирований Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные провокации. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери оккупантов уточняются», - говорится в сводке.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Отмечается, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" соблюдался.

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