Российские оккупанты вчера активно били из запрещенного оружия: один военный ООС погиб

Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавили вражеский огонь имеющимися средствами, сообщают в штабе.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавили вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов», – заявляют в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово, Талаковки и Широкино боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды били из гранатометов различных систем. «Применяя штатное вооружение, украинские воины прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов», – сообщают в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой захватчики нарушали режим прекращения огня, используя 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», – говорится в сообщении.

«Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание. По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов», – сообщают в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки боевики дважды вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты привлекли минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Зайцево и Хутора Вильного российские силы открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – говорится в утренней сводке.