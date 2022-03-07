Оккупант обратился к своим сослуживцам.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео, как штурман сбитого оккупационного вертолета Ми-8 призывает своих сослуживцев прекратить войну и покинуть Украину.

"Хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. У них мирное население, дети, женщины, они ни в чем не виноваты. Еще раз прошу вас одуматься и вернуться домой, прекратить это все", - сказал раненый штурман.

Вас также могут заинтересовать новости: