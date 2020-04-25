Оккупанты 10 раз обстреливали позиции украинских военных - штаб

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" наши подразделения зафиксировали пять нарушений режима "Тишина".

Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим позициям 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По оборонцах Старогнатовки противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкиного вечером обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников. Объединенные силы, находящиеся в постоянной готовности, решительно отреагировать на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к пяти обстрелов, большинство из которых из запретного Минскими договоренностями вооружение.

Так, утром по опорных пунктах Объединенных сил рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а полдень защитников населенного пункта Хутор Свободный обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии российские наемники вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, использовав всего 30 мин.

Позиции наших военнослужащих рядом с Новотошковским захватчики обстреляли из минометов 120-го калибра, а по оборонцах Новозвановки применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

За прошедшие сутки Объединенные силы, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали врагу достойный отпор. Украинские защитники с помощью штатного вооружения донесли до российских оккупантов целесообразность соблюдения режима "Тишина".

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

От начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "СХИД". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.