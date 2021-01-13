Обломки конструкции лишь чудом не накрыли украинских защитников.

13 января 2015 года в результате ожесточенных боев за Донецкий аэропорт между ВСУ и российскими боевиками произошел обвал его диспетчерской башни.

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Репортаж о последнем дне башни доступен на «Радио Свобода». В нем можно видеть, как башню обстреливают. Оборону аэропорта на тот момент держали киборги – 21 боец под командованием капитана с позывным «Грин».

В тот день с 7:30 утра вражеский танк попал по башне 50 раз, около 10 утра верхние этажи башни обвалились. Даже после этого боевики «добивали» башню из зенитной установки. Обломки конструкции лишь чудом не накрыли украинских защитников.

«Башня упала очень хорошо – в такое место, что будто ее Бог рукой положил» – вспоминает командир «киборгов».

Впрочем, ранение получил сам "Грин" и еще шестеро бойцов. Башню аэропорта и сегодня считают примером героизма украинской армии.

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Автор: Дмитрий Захаров