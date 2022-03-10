В частности, в Сумской области организовано три маршрута эвакуации.

Сегодня будет открыто несколько гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что в Сумской области гуманитарные коридоры будут открыты по следующим направлениям:

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава;

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава;

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.

Верещук добавила, что люди смогут эвакуироваться, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Она отметила, что также будут организованы коридоры Мариуполь - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.

Кроме того, запланировано открытие коридора Волноваха - Покровск, Изюм - Лозовая, а также - Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

Людей будут перевозить автобусами.

Как сообщал УНИАН, 9 марта из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек из Волновахи и соседних сел 143.

Также происходила эвакуация людей из города Ворзель под Киевом, в то же время было сорвано эвакуацию людей из Бучи и Гостомеля, а также Изюма Харьковской области.

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