Сегодня будет открыто несколько гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире информационного телемарафона.
Она отметила, что в Сумской области гуманитарные коридоры будут открыты по следующим направлениям:
Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава;
Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава;
Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.
Верещук добавила, что люди смогут эвакуироваться, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Она отметила, что также будут организованы коридоры Мариуполь - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.
Кроме того, запланировано открытие коридора Волноваха - Покровск, Изюм - Лозовая, а также - Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.
Людей будут перевозить автобусами.
Как сообщал УНИАН, 9 марта из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек из Волновахи и соседних сел 143.
Также происходила эвакуация людей из города Ворзель под Киевом, в то же время было сорвано эвакуацию людей из Бучи и Гостомеля, а также Изюма Харьковской области.