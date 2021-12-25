Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

С начала суток 25 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщается в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 декабря.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!",- говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости восстановления действия режима прекращения огня. Однако российские наемники его уже не соблюдают.

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Как сообщал УНИАН, в штабе Операции Объединенных сил выясняют обстоятельства ранения военнослужащего Нацгвардии в 18 км от линии разграничения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии соприкосновения, уточнили позже в пресс-центре ООС.

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