Также Живицкий добавил, что враг занял помещение городского совета, железную дорогу и на данный момент формирует колонны.

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявляет, что ситуация в Сумах и области сложная, однако, тероборона и ВСУ мотивированы как никогда. Партизаны также работают и коктейлями Молотова, и голыми руками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире информационного телемарафона.

Живицкий сказал, что наносятся высокоточные удары по колоннам техники и работают байрактары.

"Нам реально нужна международная поддержка. Сегодня дух украинцев намного сильнее чем миллионы тонн бронетехники, которая сегодня находится в Украине. За нами вся Украина, за Сумщиной. За нами правда, с нами Бог. Мы обязательно выстоим и то, что сегодня уже сделали, это уже точка невозврата. Украинцы никогда не простят россиянам того, что происходит", - сказал он.

Также Живицкий добавил, что враг занял помещение городского совета, железную дорогу и в настоящее время формирует колонны. По мнению местных властей, эти колонны будут двигаться либо в сторону Ахтырки, либо в сторону Сум.

"Они выводят на улицы людей, боятся обстрелов и прикрываются мирными жителями. Было подогнано несколько автобусов, небольших автобусов и местные жители говорят о том, что они хотят прикрываться живым щитом и возможно пустить все автобусы с нашими мирными жителями наряду с колоннами для того, чтобы не было артиллерийских обстрелов или бомбардировки байрактарами. В безопасности нет ни одного населенного пункта Сумской области, потому что войска находятся повсюду и мы понимаем, что воздушные удары возможны где угодно и сегодня безопасности нет ни в одной точке Сумщины", - сказал руководитель области.

Руководитель Сумской администрации также сообщил, что в Ахтырке была уничтожена Ахтырская ТЭС, уничтожено полностью машинное отделение. Сейчас в городе нет отопления, света и электроэнергии.

Власть сейчас думает над тем, как вывезти людей из города.

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