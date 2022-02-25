Центры дезинформации 25 февраля наблюдают два типа фейковых новостей.

Распространенная российскими СМИ информация о сдаче украинских бойцов в плен является низкокачественным фейком.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины Игорь Соловей.

По его словам, Центры дезинформации 25 февраля наблюдают два типа фейковых новостей, которые пытаются вбрасывать российские медиа и Telegram-каналы.

"Наблюдаем много фейков из разных локаций о сдаче украинцев в плен. При том, для таких фейков характерны видео именно низкого качества. Это специально сделано так, чтобы было невозможно идентифицировать людей. То есть низкокачественная подделка", - рассказал Игорь Соловей.

По его мнению, распространение фейков сегодня направлено прежде всего на запугивание населения Украины.

"Вторая категория фейков, которую мы видим, это информация для запугивания. Речь идет о новостях о якобы ком-то (в Украине), кто будет ходить по квартирам неблагонадежных людей. Мол, за людьми будет какая-то охота. Мы понимаем, что это запугивание активистов, чтобы они покинули свою территорию. Вот две категории таких фейков есть", - добавил Соловей.