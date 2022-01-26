Информацию хотят передать в международные судебные инстанции.

Служба безопасности Украины собрала новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО, которые собирается передать в международные судебные инстанции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, среди обнаруженных военных средств поражения российского производства - реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

По данным следствия, в феврале прошлого года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов - ручной многоразовый мультикалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".

На Луганщине сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос" производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли во время обстрелов украинских позиций в районе города Попасная.

Читайте такжеГермания передаст Украине 5 тысяч военных касокИзъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.

Продолжается расследование для установления и документирования новых фактов противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, партия "Единая Россия", которая является правящей в РФ, инициировала официальное военное снабжение для оккупационных властей самопровозглашенных псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Российского президента Владимира Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

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