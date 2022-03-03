Украинская спецслужба non-stop обнаруживает предателей и диверсантов, действующих в пользу оккупантов.

Служба безопасности Украины сообщает, что вчера, 2 марта, в разных городах было обнаружено несколько диверсантов. При этом СБУ напоминает, что государственная измена - это преступление, и каждый диверсант будет наказан.

Ивано-Франковск

СБУ задержала корректировщика огня, наведшего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Диверсант прибыл в город за сутки до широкомасштабного вторжения в Украину. Он поселился недалеко от аэропорта.

А накануне ракетно-бомбового удара РФ передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант отчитался оккупантам.

СБУ задержала диверсанта в момент корректировки другого стратегического объекта.

Киев

Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу врага. Ее главной задачей был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевшие диверсанты переданы правоохранителям.

Запорожье

Задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу – фотографировал укрепления военных в городе и отправлял данные российским кураторам.

Луганщина

СБУ разоблачила предателей среди чиновников местных органов власти.

Наши следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.

Черкасщина

Двое предателей СБУ разоблачили также в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Сейчас идет следствие, им грозит 15 лет лишения свободы.

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