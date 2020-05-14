СБУ раскрыла количество выявленных за 6 лет предателей в своих рядах

На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск.

С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более 1600 предателей. Большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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Об этом говорится в материале "РБК-Украина". В частности, в ответ на запрос журналистов в Службе сообщили, что с 2014 года выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности.

При этом СБУ сама вела расследования лишь по 26 бывшим сотрудникам. На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.

Отмечается, что большинство из них перешло на сторону Москвы во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014 году.

Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".

Накануне сообщалось, что СБУ фиксирует активизацию спецслужб Российской Федерации и ее агентурных сетей в Украине.

За период действия карантинных мер киберспециалисты ведомства заблокировали более 2,3 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.