Премьер-министр Словакии поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за передачу установок.

Украине передали две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых профинансировали три страны Евросоюза, сообщил премьер-министра Словакии Людовита Одора в Twitter.

"Помощь Украине - это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям", - написал он.

Он поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку Украине словацких САУ Zuzana 2.

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Украина и Словакия договорились о производстве САУ Zuzana 2 - что сообщалось

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась со Словакией о производстве 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. По его словам, был подписан соответствующий контракт.

"Мы работаем и ради других совместных производств: производства снарядов, производства пушек", - заявил Зеленский.

САУ Zuzana 2 - справка

Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка на колесном шасси 8x8.

САУ оснащена 155-мм гаубицей, максимальная дальность стрельбы - 41 км.Может производить шесть выстрелов за минуту.

Башня САУ может совершать поворот на 360 градусов. Экипаж установки - три человека. Запас хода машины - до 750 км.

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