В частности, были обсуждены будущие шаги по поставкам важного вооружения и применению дополнительных санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном на украинско-польской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба рассказал во время онлайн-брифинга.

В частности, глава МИД сегодня посетил участок украинско-польской границы, где встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы провели переговоры прямо на границе в нейтральной зоне, затем мы пересекли границу в Украине - несколько шагов как символ поддержки. У нас состоялось продуктивное обсуждение относительно эффективности санкций, которые применены против России, и о принятых мерах, но также, что более важно, о наши будущие шаги в поставке Украине важного вооружения и применения дополнительных санкций против России", - подчеркнул Кулеба.

"Я уверен, мы воплотим это в ближайшие дни. Соединенные Штаты также будут координировать их усилия с их европейскими союзниками", - заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к транснациональной корпорации Shell в связи с тайной закупкой российской нефти.

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