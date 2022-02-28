Речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона,

Российские самолеты Су-30 и Су-35 осуществляют маневры в запретной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбитый самолет над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает LB.ua.

"Они зависают над ЧАЭС, в том числе над защитным сооружением над 4-м энергоблоком, в котором хранятся радиоактивные отходы. И ведут оттуда обстрелы по объектам инфраструктуры, по военным объектам и гражданским. Аналогичная ситуация - над ЗАЭС. Они ведут обстрелы, и мы должны их сбивать, но не можем это сделать, – объясняет Игнат. - Потому что риски аварии на атомной станции слишком велики".

По этой причине он подчеркнул важность срочного рассмотрения вопроса МАГАТЭ и стран-членов НАТО о закрытии неба над Украиной и создание здесь бесполетной зоны.

Игнат отметил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона, ведь действия российской армии могут привести к катастрофе континентального масштаба, ведь под защитным сооружением, построенным над 4-м энергоблоком ЧАЭС, хранятся сотни тонн радиоактивных материалов, в том числе радиоактивная пыль, образовавшегося в результате аварии на ЧАЭС. Запорожская же АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы.

Напомним, ранее российские оккупанты выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС.

24-го февраля оккупационные войска РФ в результате нападения взяли под контроль все объекты ГСП ЧАЭС.

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