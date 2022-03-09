При этом в ООН отметили, что данные не окончательны, поскольку в городах, где российские оккупанты совершали удары, число жертв пока не установлено.

В Украине, начиная с 24 февраля, когда РФ начала войну, были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских лица.

Такие данные приводит ООН. В организации отметили, что в настоящее время пол многих жертв еще не установлен.

"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким районом поражения, включая обстрел из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетно-авиационные удары", - говорится в сообщении ООН.

При этом в ООН отметили, что реальные цифры убитых и раненых украинцев значительно выше, особенно на территории, контролируемой украинскими властями и особенно в последние дни. В частности, достоверные данные еще не были получены из Волновахи, Мариуполя и Изюма.

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