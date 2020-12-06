Саперы разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина.

Читайте такжеЗеленский отчитался о 130 днях перемирия на Донбассе: боевые потери уменьшились в десять разОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В воскресенье оккупанты не нарушали договоренности, вступившие в действие 27 июля относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

В штабе добавляют, что саперы разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

«Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил», - отмечается в сводке.

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Автор: Светлана Закелова