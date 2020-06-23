С начала года в районе ООС от взрывоопасных предметов очистили 130 га

К разминированию территорий привлечено 180 групп военных саперов.

С начала 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил от взрывоопасных предметов очищено более 130 га площади.

Об этом командующий Сил поддержки полковник Николай Жирнов сообщил агентству АрміяInform.

"В целом к выполнению таких задач в государстве привлечено 180 групп разминирования ВСУ. В частности, 29 групп участвуют в операции Объединенных сил, а 39 выполняют задачи по очистке территорий арсеналов, баз и складов, где произошли чрезвычайные ситуации. С начала 2020 года в районе проведения ООС очищено от взрывоопасных предметов более 130 га площади, 116 км дорог, уничтожено более 70 тыс. ВОП", - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе уничтожены двое оккупантов, зафиксировано 16 вражеских обстрелов - штаб ООС

По словам Жирнова, на арсеналах, базах и складах очищено 3,5 га площади, поднято более 8 тыс. взрывоопасных предметов, а уничтожено - 44,5 тыс.

Он уточнил, что обезвреживание взрывных устройств осуществляется на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Украины и подрывных полях воинских частей. Кроме того, в зоне ООС для этого определены места, которые согласованы с местными органами власти. Как правило, это закрытые карьеры, которые уже не функционируют.

"Самые опасные - взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, или неизвестные конструкции - их по возможности уничтожают на месте. Мины чаще обнаруживают в районах, где происходили интенсивные боевые действия. Противопехотные мины обнаруживают чаще всего в лесопосадках на тропах, рядом с дорогами, противотанковые - на перекрестках полевых дорог и на самих дорогах. Мины установлены преимущественно в 2014-2015 годах, когда продолжались активные боевые действия, но обезвреживают и мины, установленные и позже", - сообщил Жирнов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram