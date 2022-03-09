В то же время из Полтавской области в Сумы также формируется транспорт для эвакуации мирных жителей.

Из Энергодара в Запорожье уже отправилась колонна эвакуационных автобусов.

Об этом в Телеграмм сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В то же время из Полтавской области к суммам также формируется транспорт для эвакуации мирных жителей.

По данным замруководителя ОП, колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00, кроме упомянутых, должны также функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:

- Изюм – Лозовая;

- Мариуполь – Запорожье;

- Волноваха – Покровск;

- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.