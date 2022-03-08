Пограничники встречали мужчин, пытавшихся сбежать с цветами.

В сети появилось эпическое видео, на котором украинские пограничники встречают мужчин, пытавшихся покинуть Украину во время войны, с цветами.

Так, на одной из наших границ пограничники остановили бус с мужчинами и попросили их выйти из него. На выходе каждый мужчина получил тюльпан в честь праздника 8 марта, который приурочен женщинам.

Отметим, в военное время мужчинам запрещено покидать территорию Украины.

Напомним, ранее сын и внук Софии Ротару пытались незаконно сбежать в Молдову.

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