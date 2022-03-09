Тех, кто не может самостоятельно эвакуироваться, власти обещают вывозить с помощью спецавтомобиля.

С 10:00 до 15:00 10 марта снова можно будет эвакуироваться из Романовки в Киев.

Об этом в Telegram сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня мы провели эвакуацию с помощью "зеленого коридора". Из центра города выезжали автобусы и люди добрались до Киева...", - рассказал он.

По словам Маркушина, с 10:00 до 15:00 10 марта снова можно будет эвакуироваться из Романовки в Киев.

Он уточнил, что завтра местные власти будут работать по обращениям граждан, в частности больным и людям, которые не могут передвигаться, будут завозить лекарства и еду.

"И тех, кто не может самостоятельно эвакуироваться, будем вывозить с помощью спецавтомобиля", - добавил мэр.

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