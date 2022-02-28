Авиация сбросила снаряды на жилые дома.

Сегодняшним утром, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли поселок Сартана в Донецкой области. Вражеская авиация сбросила бомбы на жилые дома. Количество пострадавших пока уточняется.

Мэр Мариуполя дал следующий комментарий касательно ситуации в поселке: "Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела русскими оккупантами мирного населения греческого поселка Сартана. Россия целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы этого никогда не простим и не забудем".

Прошлой ночью агрессор также пытался прорвать оборону Киева. Колонны вражеских войск неоднократно штурмовали окрестности столицы, но ВСУ отбили все их атаки.

Война Российской Федерации против Украины:

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.

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