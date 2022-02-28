Русские оккупанты обстреляли поселок Сартана / фото Facebook
Сегодняшним утром, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли поселок Сартана в Донецкой области. Вражеская авиация сбросила бомбы на жилые дома. Количество пострадавших пока уточняется.
Мэр Мариуполя дал следующий комментарий касательно ситуации в поселке: "Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела русскими оккупантами мирного населения греческого поселка Сартана. Россия целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы этого никогда не простим и не забудем".
Прошлой ночью агрессор также пытался прорвать оборону Киева. Колонны вражеских войск неоднократно штурмовали окрестности столицы, но ВСУ отбили все их атаки.
Обстрел Сартаны / фото Facebook
Война Российской Федерации против Украины:
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.
- Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.