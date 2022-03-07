По словам аналитиков, использование террора для покорения воюющих групп населения является отработанной тактикой.

Российские власти поручили ФСБ обеспечить поддержание политического порядка в захваченных украинских городах.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейской разведки.

"Российские чиновники рассматривают агрессивные меры для подавления возможных протестов и сопротивления, [включая] насильственный контроль над толпой, репрессивное задержание организаторов протестов и, возможно, публичные казни, чтобы сдержать сопротивление украинцев", – сказал европейский чиновник.

По словам аналитиков, использование террора для покорения воюющих групп населения является отработанной тактикой. Это недорого, что является потенциально важным фактором для Кремля, поскольку западные санкции вредят экономике, а финансовые затраты на войну растут.

Также такая тактика требует привлечения меньшего количества войск. Для оккупации всей страны обычно требуется 20 солдат на 1000 человек, согласно исследованиям Военного колледжа армии США, в 2003 году Россия направила в Чечне более 150 военных на 1000 жителей. В Украине это будет означать присутствие более 6 миллионов российских солдат.

"Соблазн в Москве прибегнуть к террору на безграничных просторах Украины будет большим. Это также дешевый и проверенный метод, когда у вас не хватает мужчин", – сказал Серджио Харамилло, старший советник Европейского института мира в Брюсселе и бывший сотрудник министерства обороны Колумбии, который разработал мирный процесс в стране.

"В Колумбии военизированные вооруженные формирования использовали серию жестоких убийств, чтобы сломить волю местных жителей. Если бы что-то подобное произошло в Украине, что бы сделал Запад?", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в недавнем опросе 82% украинцев заявили, что уверены в своей способности отразить наступление России. В воскресенье президент Владимир Зеленский призвал украинцев "выгнать россиян".

Напомним, в феврале Вашингтон утверждал в письме, направленном в ООН, что США имеют "достоверную информацию" о том, что российские силы "вероятно будут использовать смертельные меры для разгона мирных протестов или иным образом будут противодействовать мирным попыткам предполагаемого сопротивления".

В письме также утверждается, что Россия идентифицировала украинцев, которые "будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения в письме "были абсолютным слухом, ложью... абсолютная фантастика. Такого списка нет. Это подделка".

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