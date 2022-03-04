Из-за этого Украина и не получала значительную военную помощь в первые три дня.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявили, что россияне думали, что их операция в Украине будет очень короткой, так считали и западные партнеры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции во Львове.

"РФ, когда планировала операцию принуждения к миру в Украине, думала, что эта операция будет очень короткой. И что она получит какие-то последствия этого, но они будут достаточно комфортными", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, сейчас россияне получили затяжную битву вокруг многих городов Украины.

"Мы видим, что это уже гуманитарная катастрофа в центре Европы. Безусловно, пакет санкций, которые сегодня наши западные партнеры накладывают на РФ, создают для нее очень тяжелые последствия, которые еще будут работать и год, и два, и три. Даже если их сегодня отменить, то это все уже разрушило им экономику", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что понятно то, что оккупанты "хотят выйти на какое-то решение".

"И, понятно, что это решение должно быть в интересах уже и Украины. Потому что они, когда заходили в переговорный процесс, это была одна позиция, а сегодня это, с учетом того, как воюет Украина - так, как никто не ожидал... Они думали, что нас там не будет уже за первые три дня", - сказал он.

За словами Арахамии, этого не ожидали и западные партнеры, и именно поэтому Украина не получала помощь в первые дни.

"Потому что все думали, что операция будет проведена за три дня и будет российский флаг на Верховной Радой и Офисом президента", - рассказал он.

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