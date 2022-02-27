Также Румыния поможет Украине топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщает, что правительство Румынии Guvernul României решило отправить в Украину боеприпасы и военную технику.

Кроме того Румыния выразила готовность принять раненых из нашей страны и разместить их в военных госпиталях. Представитель правительства Румынии Дан Кербунару сообщил, что кроме боеприпасов и военной техники (бронежилеты, каски), Румыния также поможет Украине топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов более чем на 3 млн евро.

"Вооруженные силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, Министерству обороны и Вооруженным силам Румынии за военную помощь и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", - говорится в заявлении генштаба ВСУ.

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