Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации.

Руководство Верховной Рады Украины просит внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Об этом говорится в сообщении на странице председателя ВР Руслана Стефанчука в Facebook.

"Руководство парламента Украины направило обращение в группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) с просьбой: включить РФ в "черный список FATF"; как можно быстрее исключить РФ из числа стран-членов FATF", - говорится в заметке.

В ВР отметили, что "пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает".

Это и является основанием для внесения РФ в "черный список FATF", отметили в парламенте.

"При этом, из-за очевидного пренебрежения требованиями по предотвращению финансирования террористической деятельности РФ этому государству не должно быть места среди стран-членов FATF", - отметили в ВР.

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