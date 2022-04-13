Шахраї представляються піротехніками ДСНС.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про спроби шахрайських дій у звільнених від російських окупантів районах Київської області.

Про це повідомляється у Telegram-канал ДСНС.

"Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС. Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді", - йдеться у повідомленні

Наголошується, що усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості.

Нагадаємо, наразі, за даними ДСНС, майже половину території України потрібно розміновувати внаслідок війни.

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