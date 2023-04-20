О погибшем говорят, что он был светлым человеком, который всегда улыбался.

На фронте, защищая Украину от российских захватчиков, погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишин.

Об этом сообщают коллеги артиста в социальных сетях. В частности, известный театральный режиссер Евгений Лавренчук заявил, что сегодня узнал ужасную новость.

"Война убила Ростислава Янчишина, солиста балета Одесской оперы. Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги... Теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!" – написал режиссер в Facebook.

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Также он обнародовал фото погибшего.

Гибель военных на фронте

17 апреля на войне с оккупантами погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Его гибель официально подтвердили в 68-мой отдельной егерской бригаде (ОЕБр) им. Олексы Довбуша.

Свою жизнь, защищая Украину, отдал 45-летний доброволец из Польши Михал Журек. Он был командиром взвода Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Известно, что Журек получил тяжелое ранение в Бахмуте Донецкой области. Он скончался в больнице в Днепре 25 марта.

В боях за Бахмут погиб 19-летний студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Он помогал эвакуировать раненого товарища, когда попал под вражеский снайперский огонь.

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