Украинский парламентарий подчеркивает, что все, кто отдавал, и все, кто выполнял преступные приказы, "не смогут нигде спрятаться".

Народный депутат от" Слуги народа " Федор Вениславский отмечает, что Россия грубо нарушает международное уголовное право и международное гуманитарное право, а этим преступлениям нет срока давности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских телеканалах.

"Мы на Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматриваем вопрос, чтобы признать Российскую Федерацию страной-террористом, и обратиться ко всему цивилизованному миру. Признать высшее политическое руководство носителями нацистской идеологии", - рассказал Вениславский.

Он также напомнил, что главная цель "спецоперации", которую проводит президент России Владимир Путин, - это "денацификация Украины".

"Денацификация" означает уничтожение части нации. А это значит, что Путин провозгласил главной целью войны против Украины геноцид украинского народа. Это прямо следует из Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и о наказании", - отметил депутат и добавил, что этот вопрос сейчас также рассматривается в Комитете.

Вениславский также подчеркнул, что российские "политическое руководство и военные совершат целый ряд системных военных преступлений".

"Они грубо нарушают международное уголовное право и международное гуманитарное право, а этим преступлениям нет срока давности. И все, кто отдавал, все, кто выполнял преступные приказы, они не смогут негде спрятаться, они не смогут выехать за пределы Российской Федерации, если она сохранится. А если уедут, они будут немедленно арестованы и переданы в Международный уголовный суд", - сказал депутат.

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