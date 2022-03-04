Путинская армия отстает от графика, говорит он.

Российское вторжение в Украину не идет по плану, который определил путинский режим.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика.

"Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", – заявил Уоллес.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.