Оппозиционер заявил, что ему стыдно за действия Путина.

Российский оппозиционер и член Антивоенного комитета Евгений Чичваркин резко раскритиковал вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину.

"Мне стыдно, хотя все, что делается сейчас - делает Путин, который обрекает украинский народ на гибель, а российский народ - на попрошайничество и изоляцию", - сказал он в вечернем эфире украинского марафона.

"Акела (Путин, - УНИАН.) не промахнулся, он обосрался", - добавил Чичваркин.

Напомним, в Белом доме считают, что "стратегический провал" вторжения в Украине станет очевидным для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.

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