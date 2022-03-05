В городе вновь восстановлен контроль всех органов власти.

Оккупационные войска Российской Федерации вышли из Энергодара, в городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли", - сказал он.

Старух добавляет, что минувшей ночью в Энергодаре фиксировали факты мародерства со стороны российских военных.

"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно", - говорит он.

О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.

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