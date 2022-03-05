Оккупационные войска Российской Федерации вышли из Энергодара, в городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли", - сказал он.
Старух добавляет, что минувшей ночью в Энергодаре фиксировали факты мародерства со стороны российских военных.
"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно", - говорит он.
О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.