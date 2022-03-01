Представители властей города покинули админздание и разместились в другом помещении, где организовали работу полностью всех служб.

Российские военные захватили здание Бердянского городского совета.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В город зашла Росгвардия, оккупанты расположилась в здании местного совета. Представители власти вышли из этого здания и разместились в другом помещении, где организовали работу полностью всех служб. Службы работают, Бердянск на связи", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, в городе нарастают гуманитарные проблемы с нехваткой продуктов питания.

"В сетях магазинов завершаются запасы. Недостаток медицинских средств, кислорода для больных ковидом, находящихся в больницах. Проблемы есть, но Бердянск на связи, украинская власть контролирует всю социальную ситуацию", - добавили в администрации.

Также, по информации ОВА, российские военные оккупировали территорию кладбища в Бердянске.

"Городская власть сообщила, что из-за оккупантов осуществление захоронений на кладбище пока невозможно. Российские военные никого не допускают на эту территорию. Это прямое нарушение законов и обычаев войны", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 28 февраля войска Российской Федерации оккупировали Бердянск в Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину , в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.