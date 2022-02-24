В Житомирской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

Отмечается, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Также в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.